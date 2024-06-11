花乙女コレクション【押し花額　阿部とも　押し花・シャボン玉】



花乙女コレクション【佐久間公憲 憂い】購入金額より60％お値引き ...



花乙女コレクション【佐久間公憲 横向きの裸婦】購入金額より60％お ...



花乙女コレクション【磯山秀夫 花の譜】購入金額より60％お値引き！！-



花乙女コレクション【山田幸見 かくれんぼ】購入金額より60％お値引き！！-



花乙女コレクション【中井智子 鏡の向こう】購入金額より60％お値引き ...



花乙女コレクション【花岡寿一 咲き笑う薔薇】 購入金額より60％お ...



ヴァンガード D-PV01/124 ラナンキュラスの花乙女 アーシャ (C コモン) P&Vスペシャルシリーズ ヒストリーコレクション - REALiZE トレカ&ホビー



Amazon | ラナンキュラスの花乙女 アーシャ SP ヴァンガード ...



ヒストリーコレクション SP】ラナンキュラスの花乙女 アーシャ D-PV01 ...



花乙女コレクション【志賀納 桜、通り抜け】購入金額より60％お値引き！！-



ヴァンガード D-PV01/SP28 ラナンキュラスの花乙女 アーシャ (SP ...



花乙女コレクション【杉本雅士 さえずり】購入金額より60％お値引き！！-



花乙女コレクション【花岡寿一 窓辺のフルート奏者】購入金額より60 ...



Amazon.co.jp: 外袋なしブシロードスリーブコレクション ミニ ...



花乙女コレクション【佐久間公憲 横向きの裸婦】購入金額より60％お値引き！！ 【初回限定】

作家名「阿部とも」 画題『仮題押し花・シャボン玉』●故橋場正和本人が、購入したものになります。「購入先、購入時期、購入金額」は、不特定です。恐れ入りますが、主観的価値から、7,980円で販売いたします。阿部とも(生年不詳〜)生まれ不特定。群馬県の郷土作家。制作年月日 2010年4月7日額装サイズ縦…約53.5cm横…約49.5cm幅…約2.5cm作家サイン直筆サインあり（額縁裏）絵画サイズ縦…約40cm横…約31cm専用額縁箱なしオリジナル絵画プレート（銀色）あり額に貼付した状態です。#美術品#骨董品#雑貨#アンティーク#ヴィンテージ#置物#オブジェ#インテリア雑貨#絵画#花#押し花#押花#押し花額#ふしぎな花倶楽部#阿部とも#群馬県#みどり市#海#シャボン玉#しゃぼん玉#カモメ#かもめ#夕方#夕焼け※詳しくはプロフィールをご覧ください。コメントでの対応もさせていただきます。