IVE アルバム 新品未開封

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商品詳細
こちらの商品は新品未開封となっております。封入トレカ、初回限定盤特典付きタワレコの店舗にて購入しております。タワレコ特典、シリアルはつきませんのでご了承くださいm(__)mプチプチ＋防水加工にて発送致します。IVEユジンガウルレイウォニョンリズイソYUJINGAEULREIWONYOUNGLIZLEESEO
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