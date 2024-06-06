祥石 / 染付山水 小品盆栽鉢

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商品詳細
＊「祥石」の染付山水の小品盆栽鉢です。＊自宅長期保管品で、出品者には使用履歴はありませんが、鉢裏にカルキ汚れがあります。＊直径約9㌢、高さ約5.5㌢です。＊目立った傷・汚れはありませんが、古いものです。ご質問等、ございましたらお気軽にどうぞ。なお、花台は含まれません。
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