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ポケットモンスター ハートゴールド
商品番号 M21674630265
商品名

ポケットモンスター ハートゴールド
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ポケットモンスターハートゴールド」ポケモン定価:￥4571#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS説明書ありカセット動作確認済み　セーブデータ消去済み　ポケウォーカー未使用の為動作確認していません。状態は良いと思いますが、あくまでも中古品、素人保管の為、不具合があった場合にも対応はできませんのでご了承下さい。写真3枚目のDSライトは動作確認用なのでつきません。質問等は精一杯お答えしますのでご納得頂いた上でご購入をよろしくお願い致しますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/scissoring630196.html
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