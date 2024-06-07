「ポケットモンスターハートゴールド」ポケモン定価:￥4571#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS説明書ありカセット動作確認済み セーブデータ消去済み ポケウォーカー未使用の為動作確認していません。状態は良いと思いますが、あくまでも中古品、素人保管の為、不具合があった場合にも対応はできませんのでご了承下さい。写真3枚目のDSライトは動作確認用なのでつきません。質問等は精一杯お答えしますのでご納得頂いた上でご購入をよろしくお願い致しますm(__)m



ポケットモンスター ハートゴールド(特典無し)



【中古】ポケットモンスター ハートゴールド （ソフトのみ）



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