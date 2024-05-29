任天堂DSlite エナメルブルー、どう森、ポケモンルビー、ACアダプターセット

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すぐ遊べるDSライトセットポケモンルビーはゲームボーイアドバンスのカセットソフトですが、DSでも遊べます！動作確認OK◎消毒拭き掃除済み◎・DSlite本体・純正タッチペン・ACアダプター・DSどうぶつの森・アドバンス ポケモンルビー箱、説明書無しでのお渡しですご了承ください通常使用による細かいスレなどご了承ください中古、自宅保管が気になる方はお控えください