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BTS バンタン LYS SEOUL ソウルコン 日本語字幕付 DVD ホビナム
商品番号 C88713656665
商品名

BTS バンタン LYS SEOUL ソウルコン 日本語字幕付 DVD ホビナム
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

+・・・・+・・・・+・・・・+・・・・+・・・・+　　　　　　閲覧ありがとうございます。　　　　　　他にも多数出品しております。　　　　　　是非、ご覧くださいませ。　　　　　　#出品一覧★もふもふパンダ+・・・・+・・・・+・・・・+・・・・+・・・・+◎OPP袋またはシュリンク包装により丁寧に梱包し、基本的に24時間以内に発送いたします。※即購入OKですが、お支払いまで2日以上かかる場合は、事前にコメントをお願いいたします。海外製造商品につき、多少のスレやキズがございますが、全体的に綺麗な商品です。あくまで中古品となりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。「BTSWORLDTOUR'LOVEYOURSELF'SEOULDVD(3枚組)」日本語字幕付き・フォトブック・ランダムトレカ(J-HOPE)・ランダムポスター(RM)・フォトカード#ホソク#ナムジュン※BOXのシミのような物は初期デザインとなりますのでご理解ください。
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