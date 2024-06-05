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三味線用バチ べっこう？
商品番号 D46758061983
商品名

三味線用バチ べっこう？
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線のバチ6本セットの出品です片付けで引き上げてきた品になります。引き上げ品なので商品に関する知識が無くポイントを伝えれない為に気になる所がありましたらコメントください。
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