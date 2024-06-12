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ムー・スーパー・ミステリーブックス「ゲマトリア数秘術:聖書に隠された数の暗号」久保有政著定価:950円税別 学習研究社発行#久保有政#久保_有政#本#心理学／心理学家族所蔵にて、外装表紙下帯など擦れ、折り目など有。本体全体に若干焼け有。その他書き込みなど無く、内容本文は読み込みに支障ありません。ご購入ご検討宜しくお願い致します。