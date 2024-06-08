ミヤタ響鳴ハーモニカ　レトロ

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商品詳細
ご覧下さいまして有難うございます。こちらは、実家の倉庫で保管していました。昭和のレトロなハーモニカだと思います。5枚目の写真のようにハーモニカには、所々にキズがありますが、使用には差し支えありません！ケースにもシミがあります。サイズは、18.5㎝✖️5㎝✖️2〜3㎝です。手数料と送料もありますので値下げ交渉は、ご遠慮下さい！
http://narcologia.ru/goods/recycling944414.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit516986.html
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