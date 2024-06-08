ミヤタ響鳴ハーモニカ　レトロ



レトロ☆ミヤタ響鳴/ハーモニカ/24穴☆宮田東峰先生創案☆TGK ...



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高級ミヤタ MH-21 | 鈴木楽器製作所



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SUZUKI MH-21 高級ミヤタ 【複音ハーモニカ】 / 複音ハーモニカ ...

ご覧下さいまして有難うございます。こちらは、実家の倉庫で保管していました。昭和のレトロなハーモニカだと思います。5枚目の写真のようにハーモニカには、所々にキズがありますが、使用には差し支えありません！ケースにもシミがあります。サイズは、18.5㎝✖️5㎝✖️2〜3㎝です。手数料と送料もありますので値下げ交渉は、ご遠慮下さい！