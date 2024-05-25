【極美品】ニンテンドーDSi メタリックブルー

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商品詳細
【極美品】ニンテンドーDSiメタリックブルーになります。本体表面、液晶、殆どキズ無く全体的にかなり綺麗。動作確認済みです。〈セット内容〉•箱（外箱、内箱）•本体•タッチペン（純正、本体に装着）•タッチペン（純正、箱内に付属）•専用充電アダプター（純正）•取扱説明書×2•かんたんスタートガイド•サポートブック限界価格での出品の為、お値下げはご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/competitive254781.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion374078.html
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