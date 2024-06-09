干支六壬占法★佐藤六龍★絶対貴重！

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雑考：式盤・式図と初期漢長安城の「象天法地」 雑考：式盤・式図と初期漢長安城の「象天法地」

昭和52年 香草社 ハードカバー★ケース付。ケースには経年なりのヤケや微傷み等あり。本体は見た目概ね問題なし。中身は20〜30ページ程度に画像のような書き込みや線引き多少あり。使用し読むぶんには問題ないかと思いますが、画像をご覧の上、中古本であることをご理解いただいた方のみご購入下さい。☆状態は厳しめに評価しておりますが、感じ方には誤差がございますので、それをご理解の上ご購入いただければと思います☆※値下げ交渉は致しておりません。ただ複数点ご購入希望のお客様は勉強させていただきます。