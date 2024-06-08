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- 京人形 平安 田中彌 日本人形 台付 置物 共箱 C 5769C
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商品詳細
主題...人物・人形大きさ (台付）高さ約15㎝ 幅約19㎝×約25.6㎝ 重さ約219g全体的に痛みが見受けられます。人形は台から外れません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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