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京人形　平安　田中彌　日本人形　台付　置物　共箱　C 5769C
商品番号 Q40429247212
商品名

京人形　平安　田中彌　日本人形　台付　置物　共箱　C 5769C
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 6,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主題...人物・人形大きさ　(台付）高さ約15㎝　幅約19㎝×約25.6㎝　重さ約219g全体的に痛みが見受けられます。人形は台から外れません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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