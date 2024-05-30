送料込 美品★輪島塗 漆芸額 『飛翔』 居村稔作★双鶴/三谷吾一一門/沈金

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商品詳細
○商品名（ブランド・メーカー）…輪島塗漆芸額『飛翔』居村稔作○サイズ…額装サイズ 縦約26.5cm×横約26.5cm×厚み約2cm、作品サイズ 縦約10cm×横約10cm○商品説明…三谷吾一一門、居村稔氏（日本現代工芸美術家協会会員）の輪島塗漆芸額作品『飛翔』です。○コンディション…入手後保管していた品。もちろん、目立つ汚れ、破損等もないUSED美品です。額裏板に書き込み（写真赤丸部分）がございますので、写真にてご確認の上、ご購入ください。写真に写っているもののみが出品物です。写真にない付属物はございません。検）送料込美品★輪島塗漆芸額『飛翔』居村稔作★双鶴/三谷吾一一門/漆芸/沈金/額装/石川/輪島/アルミ額/日本現代工芸美術家協会会員
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