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プレイステーション4 デュアルショック4ワイヤレスコントローラー赤青白3個セット
商品番号 H64834319787
商品名

プレイステーション4 デュアルショック4ワイヤレスコントローラー赤青白3個セット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 6,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション4　デュアルショック4ワイヤレスコントローラー　GlacierWhite1個MagmaRed1個MidnightBlue1個計3個セットです。新品未開封です。スピード発送心がけてます。あくまで個人保管になるので、神経質な方は購入をお控えください。#ゲーム#ワイヤレスコントローラー#プレイステーション4#白#ホワイト#赤#レッド#青#ブルー
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