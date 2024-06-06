プレイステーション4 デュアルショック4ワイヤレスコントローラー赤青白3個セット

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商品詳細
プレイステーション4 デュアルショック4ワイヤレスコントローラー GlacierWhite1個MagmaRed1個MidnightBlue1個計3個セットです。新品未開封です。スピード発送心がけてます。あくまで個人保管になるので、神経質な方は購入をお控えください。#ゲーム#ワイヤレスコントローラー#プレイステーション4#白#ホワイト#赤#レッド#青#ブルー
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