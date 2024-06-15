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『宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻)　諏訪恭一著　世界文化社刊
商品番号 X49655827696
商品名

『宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻)　諏訪恭一著　世界文化社刊
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,275 円
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商品詳細

宝石　ジュエリー　その品質と価値の見方　全3冊　世界文化社刊★「宝石1」　品質の見分け方と価値の判断のために諏訪恭一著定価:￥100001996年第9刷★「宝石2」　ダイヤモンドとカラーストーンの価値　　の決まり方諏訪恭一著定価:￥10000+税1997年初版第1刷★「宝石3」ジュエリー　その品質と価値の見方諏訪恭一著定価:￥10000+税2000年初版第1刷宝石を勉強する際のバイブルとも言うべき本です。高価だったこともあり、大切にしていましたので綺麗な状態ですが、経年による変色などが少しあり、新品同様ではございません。中古のお品となること、自宅保管であることをご理解くださる方に。神経質な方にはお勧め致しません。3冊セットでお願い致します。購入時、厚紙のボックスに入っておりましたが、こちらは中身の本を出したり入れたりで劣化しております。中身の本の保護のためにちょうど良いので、お入れしてお送り致します。よろしくお願い致します。#諏訪恭一#諏訪_恭一#本#芸術／写真・工芸
http://narcologia.ru/goods/troupe734511.html
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