

宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



宝石 』ジュエリー 1〜3(全3巻) 諏訪恭一著 世界文化社刊 - 趣味 ...



指輪が語る宝石歴史図鑑



諏訪恭一著「決定版 アンカットダイヤモンド」サイン入り初版本 ...



Amazon.co.jp: 改訂版 宝石1 品質の見分け方と価値の判断のために ...



起源がわかる 宝石大全



宝石〈3〉ジュエリー―その品質と価値の見方



宝石のひみつ図鑑 地球のキセキ、大研究!



起源がわかる 宝石大全 | 宮脇 律郎, 諏訪 恭一, 門馬 綱一, 西本 昌司 ...

宝石 ジュエリー その品質と価値の見方 全3冊 世界文化社刊★「宝石1」 品質の見分け方と価値の判断のために諏訪恭一著定価:￥100001996年第9刷★「宝石2」 ダイヤモンドとカラーストーンの価値 の決まり方諏訪恭一著定価:￥10000+税1997年初版第1刷★「宝石3」ジュエリー その品質と価値の見方諏訪恭一著定価:￥10000+税2000年初版第1刷宝石を勉強する際のバイブルとも言うべき本です。高価だったこともあり、大切にしていましたので綺麗な状態ですが、経年による変色などが少しあり、新品同様ではございません。中古のお品となること、自宅保管であることをご理解くださる方に。神経質な方にはお勧め致しません。3冊セットでお願い致します。購入時、厚紙のボックスに入っておりましたが、こちらは中身の本を出したり入れたりで劣化しております。中身の本の保護のためにちょうど良いので、お入れしてお送り致します。よろしくお願い致します。#諏訪恭一#諏訪_恭一#本#芸術／写真・工芸