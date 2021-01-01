DRX E-sports ユニフォーム

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商品詳細
韓国のesportsチームユニフォームです。公式サイトから購入して3ヶ月ほど経過しています。一度も外に持ち出ししていません。観賞用として購入したため着用もしていません。【サイズ】L・valorant・apex・esports
http://narcologia.ru/goods/sucrose924140.html
http://narcologia.ru/goods/response392342.html
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