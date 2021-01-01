DRX E-sports ユニフォーム

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VALORANT』韓国最強チーム「DRX」からMakoとFoxy9がGlobal Esportsに ... VALORANT』韓国最強チーム「DRX」からMakoとFoxy9がGlobal Esportsに ...



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PACIFICチーム紹介 - DRX // “Make Waves” PACIFICチーム紹介 - DRX // “Make Waves”



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再再販！ RIOT VALORANT 限定ユニフォーム DRX 韓国チーム その他 ... 再再販！ RIOT VALORANT 限定ユニフォーム DRX 韓国チーム その他 ...

韓国のesportsチームユニフォームです。公式サイトから購入して3ヶ月ほど経過しています。一度も外に持ち出ししていません。観賞用として購入したため着用もしていません。【サイズ】L・valorant・apex・esports