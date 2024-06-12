PS2 ルパン三世 3本セット

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商品詳細
◾️ルパンには死を、銭形には恋を◾️コロンブスの遺産は朱に染まる未開封です。その為、動作確認できていません。素人保管の為、細かい擦り傷や若干の汚れ等あるものとお考えください。◾️魔術王の遺産中古品です。ケースは細かい擦り傷や若干の色褪せ、汚れがあります。ディスクは傷もなく綺麗だと思います。説明書はほぼ触れていないので綺麗だと思います。商品の発送は土曜、日曜のみ行っています。予めご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/Taipei190471.html
http://narcologia.ru/goods/plaque105607.html
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