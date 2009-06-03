専用☆psp本体カセット１６個セット

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000RR子供が遊んでました。本体、カセットケース付き８枚バラ８枚です。充電器は元のやつは無いので使っていた物つけます。バラ売り不可。
http://narcologia.ru/goods/Stanford889573.html
http://narcologia.ru/goods/marshal968180.html
http://narcologia.ru/goods/message851427.html
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