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ニンテンドー 3DS NEW
商品番号 L37563090703
商品名

ニンテンドー 3DS NEW
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSピュアホワイト(カバー　ハローキティー)color:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo数年前に購入して何度か使用しましたが、他のゲーム機を購入した為保管しておりました。本体に目立った傷や汚れはありません。外箱、付属品すべて付いていますが、元々の白プレート(カバー)は紛失につきありません。大変申し訳ありません。画面の保護フィルムは付けておりません。素人保管ですのでその他細かい点はご了承くださいませ。よろしくお願いいたします。要相談ですが、引き取ってくれるソフトがありましたらオマケとして付けます\u003e\u003c！！
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ニュースリリース : 2014年8月29日
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