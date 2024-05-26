ニンテンドー 3DS NEW

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ニュースリリース : 2014年8月29日



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Nintendoニンテンドー3DSピュアホワイト(カバー ハローキティー)color:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo数年前に購入して何度か使用しましたが、他のゲーム機を購入した為保管しておりました。本体に目立った傷や汚れはありません。外箱、付属品すべて付いていますが、元々の白プレート(カバー)は紛失につきありません。大変申し訳ありません。画面の保護フィルムは付けておりません。素人保管ですのでその他細かい点はご了承くださいませ。よろしくお願いいたします。要相談ですが、引き取ってくれるソフトがありましたらオマケとして付けます\u003e\u003c！！