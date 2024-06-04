SEVENTEEN FML 東京会場限定　ユニバ　 コンプリート

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商品詳細
SEVENTEENFML東京会場限定 ユニバ コンプリート新品未開封になります。【購入について】プロフィールを確認いただけたら即購入可能です。悪い評価が目立つ方は即購入不可となります。必ずコメントください。値下げ不可(同梱送料引きも不可)取り置き不可【発送について】補強・防水対策をして普通郵便で発送致します。プラス150円でメルカリ便に変更可能ですので、お気軽にコメントしてください。発送の際商品IDなどは記載しない場合がございます。ご了承ください。【その他】目立った折れや傷などは見受けられませんが、海外製品である為、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。購入後購入者の都合によるキャンセルは不可となります。エスクプス ジョンハン ジョシュア ジュン ホシ ウォヌ ウジ ディエイト ミンギュ ドギョム スングァン バーノン ディノ
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