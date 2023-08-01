【動作確認済み】任天堂 Switch 本体+周辺フルセット

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任天堂Switch本体+周辺のフルセットです。ご購入後すぐにご使用頂けます。動作確認・メンテナンス済みの商品となります。写真にあるものが全てです。■Switch本体一通りの動作確認をしています。Wifi接続、ゲームの読み込み・起動も問題ありません。ジョイコンとの接続も切れることなく、安定している事を確認済みです。全体的に細かなスレはございますが液晶の発色もよく良い状態の機体だと思います。■ジョイコン本体との接続・・本体装着、無線接続ともに良好です。ボタン操作・・すべてのボタンが問題なく動作いたします。アナログスティック・・正常な動作を確認しています。ジョイコンのカラーは、ネオンブルー／ネオンレッドです。■周辺機器ドック、HDMIケーブル、充電器も接続と基本的な動作を確認済みです。ドックでの充電、TVへの出力も問題ありません。中古の機体ではございますが、丁寧にメンテナンスをしていますので動作は良好です。まだまだ充分現役でご使用頂けると思います。大事に長く使って頂ける方にご購入頂けますとうれしいです。丁寧な清掃、アルコール消毒済みです。本体は初期化してお渡し致します。※中古品となりますので、写真には写っていないキズ等ある可能性がございます。神経質な方のご購入はお控えください。