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BTS BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー　購入特典付き
商品番号 T77697242829
商品名

BTS BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー　購入特典付き
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 4,769 円
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商品詳細

BEYONDTHESTORYビヨンド・ザ・ストーリー：10-YEARRECORDOFBTS初版特典フォトカード8枚組セット新品未使用‼︎未開封‼︎シュリンク付き日本語版デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語。共にしてきた?花樣年華”、青春の最初の記録ーー。3年以上にわたる深層取材、そして7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインドストーリー。アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート21枚を掲載。即購入OK！お値下げ不可
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