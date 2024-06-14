SCUF IMPACT スカフ インパクト【超美品】

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Scufimpactフルカスタムモデルメーカーオプションcolor：BlackEMR：あり(リマッピング可能)EMRKEY：あり(純正品)スティック：左右凹ショートスティックスカフリング：Whiteトリガー：L1L2R1R2最新スカフデジタルタップボタン:Whiteグリップ：ハイパフォーマンスグリップBlack背面パドル：4振動機能：なし(軽量化カスタム)こちら使用歴1ヶ月程度で全ボタンと左右スティックと背面パドル4つともに不具合なくスティックドリフトも問題ないことを確認しました。動作全く異常なし。全ての機関良好です。ゲームパッドテスターで全てのボタン確認後、実際のプレイ(APEXクラシック感度デットゾーンなし)で動作確認して発送してます。確認の為10%以下でセンタリング安定しましたが極端に低い設定では新品でも個体差で安定しませんのでお薦めしません。デフォルト値での使用推奨。少しずつお値下げしていきますが最低希望金額に達した場合出品取り下げさせて頂きますのであらかじめご了承下さいませ。商品内容スカフインパクト本体【付属品】EMRキーRingkeySCUF純正保護ケース--検索用--#エビル#ナコン#プロコン#EVIL#NACON#DUALSHOCK4#vantage#aimcontroller#ヴァンテージ#背面ボタン#背面パッド#背面パドル#背面アタッチメント#エイムコントローラー#バトルビーバー#BBC#APEX#フォートナイト#PS5#PS4#scuf#スカフ#スカフインパクト#スカフインフィニティ#ゲーミングPC