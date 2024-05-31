専用　3冊セット　21世紀の資本、野生のデモクラシー、世界リスク社会

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商品詳細
「世界リスク社会」山本啓/UlrichBeck2014年初版 帯付き書き込みありません外観も目立つ傷みなく良好な状態です※※※この度はご覧いただきありがとうございます。当方が新品や中古で購入したものを中心に出品しております。状態のチェックは可能な限り念入りに行っておりますが、あくまで中古品としてご理解いただいた上での購入をお願いいたします。万が一重大な瑕疵の見落しがありました際には対処いたしますのでご連絡ください。#山本啓#山本_啓#UlrichBeck#Ulrich_Beck#本#社会／社会・福祉
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper340909.html
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