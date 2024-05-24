B'z GLORY DAYS Brotherhood 復刻 Tシャツ　XS

B'zLIVE-GYMPleasure2008-GLORYDAYS-の豊田スタジアム公演か神戸ユニバー記念競技場公演のどちらかで購入しました。B'zLIVE-GYM'99Brotherhoodの復刻Tシャツになります。購入して、2008年に数回着用後、あまりにも小さすぎて結局肩が痛くなったので、クローゼットに保管しておりました。他のGLORYDAYSのTシャツに比べてロゴマークがシンプルすぎたのと当時の趣向から着用する頻度がなかったのが大きな原因です。結果的に保管状態もかなり綺麗です。【状態】は2008年に数回着用かなり綺麗な方です。【サイズ】はXSサイズになります。これを機に是非いかがでしょうか。#Bz#稲葉浩志#松本孝弘#LIVEGYM#Brotherhood#バンT#バンドTシャツ



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