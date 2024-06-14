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Ｈ５３７　掛軸　大徳寺　雪尾要道　『吹毛用了急須磨』　共箱　『真作』　一行書
商品番号 G56730573512
商品名

Ｈ５３７　掛軸　大徳寺　雪尾要道　『吹毛用了急須磨』　共箱　『真作』　一行書
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

総丈　約　164cm×30cm本紙　約　98cm×27cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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