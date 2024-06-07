レア☆罠　Deep Trap☆マ・ドンソク主演☆レンタル落ちDVD　視聴済み

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罠('15韓国)2015年#マ・ドンソク#チョ・ハンソン#クォン・ヒョンジン廃盤DVD・アマゾン最安値5,492円レンタル落ちDVD・本編視聴確認済み 結婚5年目にして子供がいない夫婦、ジュンシクとソヨン。ソヨンは気分転換のため、夫と携帯電話すら通じない離島へ出かける。日も沈み、一晩だけ泊まっていくことになったソヨンだが…。SNSの実話ベースに描く、緊迫のスリラー作品です。〈スタッフ〉監督：クォン・ヒョンジン〈キャスト〉マ・ドンソク「悪いやつら」チョ・ハンソンキム・ミンギョンジ・アン〈商品状態に関して〉レンタル落ちDVD（TSUTAYAなどで通常レンタルしていた商品）です。写メには全ての傷は写っておりません。監理シールなどが貼ってあります。盤面→傷や汚れありジャケット・ケース→傷や汚れありSONYデッキで視聴確認済みです。デッキにより画像がとぶ場合があるそうですので予めご了承下さい。 （いきなり削除する場合がございますのでご了承ください）他のお品（サプリ・化粧品等も含む）を同梱の場合は重複送料分を値引致します。スマートレターで発送致します追加1本・重複送料150円追加2本・330円追加3本・510円値引き致します。ご購入前にコメントお願い致します。#tomochuDVD#tomochu韓国映画#DVD #レンタル落ち #映画 #ドラマ #外国映画 #日本映画 #CD・DVD#テレビドラマ #廃盤 #レア #韓国映画 #韓流スタ #韓流ドラマ #ホラー #サスペンス 95.4980→4780