SEVENTEEN DICON CUSTOM BOOK 未開封

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《ご覧いただきありがとうございます》SEVENTEENDICONPHOTOCARD101CUSTOMBOOK新品未開封◯バインダー◯フォトカード、トレカ（101枚入り）◯フォトカードホルダー写真1〜2枚目が実物です。写真3〜5枚目は内容品の参考写真です。未開封ですが、初めからダンボールの破片のような物が入っておりました（写真6枚目参照）その他、自宅保管品であること、海外製品のため万が一内容物に初期キズやスレ・不備などある場合はご了承ください。サイズの関係でこのまま宅急便コンパクトの箱にお入れしての発送予定となります。DICONdispatchSEVENTEENセブチカスタムブックバインダートレカカードケースキーリングエスクプススンチョルJHONGHANジョンハンJOSHUAジョシュアJUNジュンHOSHIホシWONWOOウォヌWOOZIウジDKドギョムMINGYUミンギュTHE8ディエイトミンハオSEUNGKWANスングァンVERNONバーノン DINOディノフォトカードトレカ