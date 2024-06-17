Ib コレクション ポートレート

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商品詳細
Ib楽天コレクションくじS賞10周記念額入ポートレートサイズ額：約46.3×34cm確認のため箱からはだしましたが、未使用です。缶バッジ2つもおまけにお付けします。即購入○コンビニ払いの方はコメントお願いします。購入後のキャンセルはできないのでご了承ください。大きくて持ち出すのが大変なので仕事の休みの日に発送させて頂きますので、発送にお時間いただくかもしれません。出回りも少なくレアな商品だと思います。Ibギャリーメアリーイヴグッズゲルテナ展
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