

大塚まさじ「遠い昔ぼくは…」＆「西岡恭蔵ベスト」など全８作品 ...



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大塚まさじ「遠い昔ぼくは…」「風のがっこう」「月夜のカルテット」（２枚組）「ラブコラージュと屋上のバンド」「アイノウタ」「いのち」「ゾウさんのうた」西岡恭蔵「ゴールデン☆ベスト」個人で購入し、個人の視聴に数回使用しただけの美品です。「ご購入ご検討の方へ」☆以下をご理解頂けない場合は、購入をお控えください。●値引き交渉は、常識の範囲内でお願い致します。⭕️荷物到着当日の受取評価の出来ない方のご購入はご遠慮ください。⭕️⭕️そちらの都合で、受取日を2日以上勝手に延ばされる方の購入は、ご遠慮ください。●ご購入されましたら必ずメッセージをお願い致します。●中古品取引をご理解いただき、当方に重大な過失がない限り、一切のクレーム、返品はお断りします⭕️バラ売り、取置き、専用には対応できかねます。⭕️転売目的の購入はお控えください。転売目的と判断されるときは、プロック致します。