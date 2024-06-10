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PSP3000【ピアノブラック】
商品番号 Q47930534864
商品名

PSP3000【ピアノブラック】
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済ボタン○充電○箱説付ほか附属品つき（写真3、4）箱と本体のシリアル一致（写真8）※ソフトは動作確認用のためつきません（写真1，2）※目立つ傷や汚れありませんが、素人検品中古品の為、見落としある可能性はあります。写真をよくご確認いただき、ご検討お願いします。
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