NEOGEO ネオジオ　龍虎の拳2

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商品詳細
NEOGEOネオジオ 龍虎の拳2パッケージに黄ばみ、汚れがありますが、本体には汚れや傷はありません。中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。#ネオジオ #NEOGEO#ロムカセット #レトロ #レトロゲーム#SNK#龍虎の拳2
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