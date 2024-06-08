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NEOGEO ネオジオ　龍虎の拳2
商品番号 C65583809329
商品名

NEOGEO ネオジオ　龍虎の拳2
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEOGEOネオジオ　龍虎の拳2パッケージに黄ばみ、汚れがありますが、本体には汚れや傷はありません。中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。#ネオジオ　#NEOGEO#ロムカセット　#レトロ　#レトロゲーム#SNK#龍虎の拳2
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