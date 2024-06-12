The Clash 国内プロモポスター ザ・クラッシュ 非売品

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グッズ種類...ポスターオリジナルアルバムが初紙ジャケ化された時に全タイトル購入後、応募（抽選？）してソニーからいただいたポスターです。海外のプロモポスターより日本のソニーの方が紙質いいです。このポスターは手触りがオリジナルのロンドンコーリング国内盤LPの手触りに似ています（あくまで主観です）。サイズは725ｘ725ミリです。自宅保存でスレ、ヨレ等あります。未使用ですので画鋲痕はありません。丸めて段ボール梱包して特定記録付き定形外郵便（規格外）で発送予定です。ポスター複数枚お買い上げの場合、事前に申し出ていただければ、２枚目以降300円引きさせていただきます。ご購入後に申し出ていただいても変更できませんのでご了承下さい。値下げ交渉ご遠慮下さい。 ジョー・ストラマーjoestrummerlondoncallingロンドンコーリング