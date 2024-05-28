

Amazon.co.jp: Perantucci Tuba マウスピース Pt72 (Pt72) : Musical ...



PERANTUCCI/ペラントゥッチ PT-72-S C9 チューバC管Bb管向け マウス ...



Amazon | PERANTUCCI(ぺラントゥッチ) テューバマウスピース PT-72 ...



PERANTUCCI ペラントゥッチ テューバ スタンダードマウスピース 商品 ...



限定版 ペラントゥッチ PT-72 管楽器 - smilesabovetherest.com



Perantucci Tuba Mouthpiece PT-72 – Thomann UK



ペラントゥッチ / チューバ用マウスピース 銀メッキ / 細管用（S ...



Perantucci チューバ用マウスピース - 楽器堂管楽器専門ショップ



Perantucci PT-83 チューバマウスピース ペラントゥッチ 【 イオンモール新利府 南館店 】



ペラントゥッチ / チューバ用マウスピース 銀メッキ / 細管用（S ...



Perantucci Mondstuk PT-48 | Brass Atelier De Wilde



Perantucci テューバマウスピース | TUBAMANPlus



PERANTUCCI ペラントゥッチ チューバ用マウスピース - 通販 ...



PERANTUCCI-Tuba Mouthpiece PT-72 | PERANTUCCI-Tuba Mouthpiece PT ...



ペラントゥッチ チューバ マウスピース PT-60

この度はご覧いただきましてありがとうございます。今回はペラントゥッチPT-72の出品となります。こちらの商品は、主にEs管用に開発されたマウスピースです。Es管独特の大きな響きと抜けの良さを存分に引き出してくれる、素晴らしいマウスピースです。F管用と比べて、口径とスロートが大きくなりますので、息の入りも良く、ロートーンもとても出しやすいという特徴があります。昨今大型のF管が流行っておりますが、PT-65では息の入りが悪い、低音をもっと鳴らしたいというニーズにもこちらのマウスピースはとても合うかと思います。また、内径の小ささから、初心者の方はもちろんのこと、中級者の方もB管やC管で、安定した豊かなサウンドを得ることができるかと思います。また、スロートも広すぎないため、息の消費も少なく済むというメリットもあります。この商品は中古品となります。とても綺麗な状態ではあると思いますが、使用感はございます。神経質な方は写真などご確認の上慎重にご判断ください。ノークレームノーリターンでお願いいたします。以下、マウスピースの説明文になります。ＰＴ-７２ カップの特徴直径３２.５mm底部はやや丸い リ ムの特徴幅 ８.０mmやや丸いがリムの内側は鋭い。スロ－トボア口径 ８.１mm ＰＴ７２モデルは、ＦやＥｂテュ－バのための大きなマウスピ－スで、ＢＢｂやＣＣのテュ－バを吹く初級・中級レベルの学生に勧めたい。 ドイツ的な概念に合致するたっぷりとして重々しく、明澄な音を作り出せる。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者