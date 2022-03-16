JBL QuantumStream

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商品詳細
2日しか使用していません。傷も一切付いていないので、きれいな状態です。ゲーム実況からリモートワークまでマルチに使えるコンデンサーマイクマイク本体上部のボタンをタップすると、マイクのミュートのオン/オフを切り替えることが可能。また、⻑押しするとRGBライティングのオン/オフが可能です。＜詳細＞所要電力/消費電力：5V、500mA重量：248gコネクタタイプ：USBType-C,3.5mm端子＜同梱物＞マイク本体とスタンド一式USB電源ケーブル保証書／警告に関する説明カード×1QSG/安全シート×1
http://narcologia.ru/goods/manufacture995741.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador297406.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation767521.html
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