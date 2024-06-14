2022年版 出る順宅建士 合格テキスト 問題集

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2022年版出る順宅建士合格テキスト問題集資格試験を終えたので出品致します。テキスト及び問題集に一部書込みがありますが使用には問題ないかと思います。こちら6冊全てで定価13,200円の物となります。他でも出品してるので在庫確認のためコメント頂けると幸いです。よろしくお願い致します。#宅建業法#法令上の制限#権利関係#東京リーガルマインド#LEC#宅建士#宅建#宅地建物取引士#資格試験#国家試験#不動産#本#社会／法律#民法#問題集#教科書#lec