スキマスイッチReversible THE MOVIE FC限定DELUXE版

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スキマスイッチ / POPMAN’S CARNIVAL”Vol.0 @クラブチッタ Digest スキマスイッチ / POPMAN’S CARNIVAL”Vol.0 @クラブチッタ Digest

ファンクラブ限定DELUXE盤2Blu-ray+アフターパンフレット+豪華ボックス仕様￥15,000(税別)スキマスイッチ、デビュー15周年を記念した初の単独横浜アリーナ2days公演「SUKIMASWITCH15thAnniversarySpecialatYOKOHAMAARENA～Reversible～」映像化決定!11月11日(日)に開催された公演二日目の模様を収録【状態】外装のビニール袋は擦れ等あります。パッケージは紙製のボックス仕様なので多少の擦れ等あります。ディスクは未再生もしくは1回再生した程度で、目立つキズや汚れなどは見当たりません。美品かと思いますが、あくまでも自宅保管の中古品ですので、ご理解いただける方、ご購入お願い致します。特典の応募券は期限切れです。【収録曲】(2018.11.11@横浜アリーナ)1全力少年2view3SL94蝶々ノコナ5パラボラヴァ6ボクノート7未来花(ミライカ)forAnniversary8飲みに来ないか9僕と傘と日曜日10life×life×life11奏(かなで)12藍13Revival14螺旋(らせん)15トラベラーズ・ハイ16ゲノム17ユリーカ18AhYeah!!-ENCORE-19HelloEspecially20ガラナ21リアライズ【収録曲】(2018.11.10@横浜アリーナ)※ファンクラブ限定DELUXE盤へのみ収録1AhYeah!!2ユリーカ3ゲノム4トラベラーズ・ハイ5螺旋(らせん)6Revival7藍8奏(かなで)9双星プロローグ10冬の口笛11life×life×life12未来花(ミライカ)forAnniversary13ボクノート14パラボラヴァ15蝶々ノコナ16SL917view18全力少年-ENCORE-19HelloEspecially20虹のレシピ21ただそれだけの風景-BONUSMOVIE-才能の壺～常田真太郎誕生祭!!～スキマスイッチ大橋卓弥常田真太郎