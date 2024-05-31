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【国内メガドライブ動作可！】◆ チャックロック /アクション
商品番号 O98842211460
商品名

【国内メガドライブ動作可！】◆ チャックロック /アクション
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,415 円
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商品詳細

日本未発売。チャックロックソフトのみ。日本のメガドライブ本体で動作確認済❗️◆チャックロック出っ腹の原人が岩を使いパズル要素もある横スクロールアクションゲームです。日本では「チャックロック2」が出ていますが現在激レア高値品です。値引不可。即決価格！即購入OK！#バトルトード#魂斗羅#エリミネートダウン#ロックマンメガワールド#ジャッジドレッド#武者アレスタ#v・ファイブ#ジ・ウーズ#メガドライブ#ジェネシス
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