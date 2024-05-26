トランスフォーマー　ビーストウォーズ パワーハッグ　オートクラッシャー

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商品詳細
トランスフォーマー ビーストウォーズ重装甲の対決パワーハッグVSオートクラッシャーVS-18今は手に入らないレアな商品です。変形動作問題無し箱の外傷はあります。パーツは全てあります。あまり遊んだ記憶がないので年代物の割には綺麗かと思います。必要な写真ありましたらコメント宜しくお願いします。ご理解頂ける方はご購入お願い致します。#ビーストウォーズ#トランスフォーマー#フィギュア#おもちゃ#タカラ
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