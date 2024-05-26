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EVH D-Tuna, Blue, 青　新品未使用　値下げしました。
商品番号 B82702216326
商品名

EVH D-Tuna, Blue, 青　新品未使用　値下げしました。
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,564 円
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商品詳細

フロイドローズトレモロの6弦を1音下げられるデバイス。青色　#VanHalen#Eddie少し値下げしました。ギターのボディカラーに合わせても良いかと思います。
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