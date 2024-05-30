運転者 未来を変える過去からの使者

※バラ売り、お値下げは不可になります。ご覧頂きありがとうございます。本の小口の写真も載せています。手垢汚れ、使用感の有無が一発でわかり、きれいな本であるとわかって頂けると思います。【プロフ必読】お値引きや発送方法などプロフィール欄に記載しておりますので、必ずご確認をお願い致します。下記4冊セットです。商品は「君と〜」にカバーに僅かなスレ、微破れ、「手紙屋」にカバーに僅かな汚れがありますが、それ以外は概ね良好、とてもきれいな状態です。「賢者の書」喜多川泰定価:￥1440＋税「「手紙屋」僕の就職活動を変えた十通の手紙」喜多川泰定価:￥1500＋税「君と会えたから…」喜多川泰定価:￥1360＋税「運転者未来を変える過去からの使者」喜多川泰定価:￥1500＋税#喜多川泰#本#日本文学／評論・随筆



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