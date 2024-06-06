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ポケモン　ファイアレッド　ソフト　箱　説明書
商品番号 J81294011301
商品名

ポケモン　ファイアレッド　ソフト　箱　説明書
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーゲームボーイアドバンス用ソフトポケットモンスター　ファイアレッドゲームボーイの初代赤バージョンのリメイクです。女の子を選択できるようになりました。●ソフト　データ削除していません。●箱　一部折れありですが綺麗です。ホログラム加工。●説明書　表紙少し痛みあり。●ワイヤレスアダプタ　説明書美品。●ルビーサファイアをお持ちの方へ　汚れあり。●お遊びになる前に　少し痛みあり。アドバンスで動作確認済。ワイヤレスアダプタなし。写っているものが全てです。任天堂　ゲーム　ソフト　nintendo昔　レトロ　ドット　リザードン　赤緑　冒険　名作　大作　ポケモン　ゲームフリーク　GBAリーフ　R団　RPGロケット団　グリーン　レッド　サカキオーキド博士　ピカチュウ　ジムリーダー　トレーナー
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