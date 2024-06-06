ポケモン　ファイアレッド　ソフト　箱　説明書

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商品詳細
ニンテンドーゲームボーイアドバンス用ソフトポケットモンスター ファイアレッドゲームボーイの初代赤バージョンのリメイクです。女の子を選択できるようになりました。●ソフト データ削除していません。●箱 一部折れありですが綺麗です。ホログラム加工。●説明書 表紙少し痛みあり。●ワイヤレスアダプタ 説明書美品。●ルビーサファイアをお持ちの方へ 汚れあり。●お遊びになる前に 少し痛みあり。アドバンスで動作確認済。ワイヤレスアダプタなし。写っているものが全てです。任天堂 ゲーム ソフト nintendo昔 レトロ ドット リザードン 赤緑 冒険 名作 大作 ポケモン ゲームフリーク GBAリーフ R団 RPGロケット団 グリーン レッド サカキオーキド博士 ピカチュウ ジムリーダー トレーナー
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