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未定事件簿 グッズ アクリルスタンド コロッタ 缶バッジ 左京
商品番号 L69265859374
商品名

未定事件簿 グッズ アクリルスタンド コロッタ 缶バッジ 左京
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,399 円
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商品詳細

未定事件簿fantasyvillage左京静真アクリルスタンド立ち絵シリーズ第1弾アクリルスタンド立ち絵シリーズ第2弾アクリルスタンド立ち絵シリーズ第3弾（遊園地）花言葉シリーズサイン入り流砂コロッタ(アクリルプレート)秋の出来事トキメキ記念シリーズアクリルキーホルダー凪の朝トキメキ記念シリーズアクリルキーホルダー箔押しキャラクター缶バッジ第一弾心動記念シリーズ缶バッジ（タートルネック）他バラ売り、お値下げ不可。開封済みのものと未開封のものとあります。アクスタは開封していますが、特に目立った傷や汚れはなく美品だと思います。梱包→プチプチで巻いて発送致します。★プロフィール必読後、即購入⭕️※商品画像・商品説明文の無断転載、無断引用はおやめ下さい。未定事件簿miHoYoTearsofThemis日本限定左京静真和泉景水無瀬夏彦森月黎グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)グッズ種類···アクリルキーホルダー
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