♦高岡銅器 須賀月真作 蝋型鋳造 ペン皿 銅器 コレクション 骨董品アンティーク

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装飾...その他種類...その他主な素材...銅♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 〘高岡銅器〙 須賀月真作 ！ 銅器真鍮製（蝋型鋳造） 霊芝型鶴松葉紋様筆皿 ペン皿 文房四宝 箱 なし 作家【略歴】 大正8年生まれ故須賀松園（国指定無形文化財保持者）に師事し蝋型鋳造の業に従事。昭和24年富山県展入賞 高岡市展入賞昭和25年日展初入選、以後4回連続入選平成2年高岡市伝統工芸産業技術保持者に認定（蝋型鋳造部門）状態破損、変形など特段気になる箇所はございません。僅かですが緑青、汚れございます。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ全長 21.7cm 高さ 2.8cm 横幅 8.5cm 重量 583g ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#銀細工 #高岡銅器 #銀食器 #銀製品 #純銀 #猪 #彫刻 #金工家 #鍛金 #彫金 #工芸品 #SILVER #金製品 #縁起物 #十二支 #青銅 #飾り #開運 #干支 #アンティーク #コレクション #骨董品 #美術品 #書道具 #唐金 #古道 #銅器 #銅製 #文房四宝