NHK美のこころ　VHSビデオ

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商品詳細
20年以上前に、購入した商品です。国宝名鑑のVHSビデオになります。第一巻 古代人の祈り第二巻 永遠の仏たち第三巻 天平の守護神第四巻 仏師たちの心眼第五巻 祈りの楼閣第六巻 浄土へのあこがれ第七巻 み仏たちの庭第八巻 王朝絵巻の世界第九巻 墨絵の世界第十巻 工芸の美・匠の技第十一巻 光明の仏たち 武人たちの造形全巻、ビニールで包装されており、未使用、未開封の商品です。この年代の未開封の物は、数少ないかと思います。保存状態は、外箱に少しシミがある以外は、新品に近い状態です。かなり、レアな商品だと思います。また、未開封ですので、ビデオ自体動作確認は、できておりません。歴史好きの方には、満足していただける商品かと思います。ご購入よろしくお願いします。
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