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ポケモンカード ニンフィアV CSR PSA10
商品番号 I11186796331
商品名

ポケモンカード ニンフィアV CSR PSA10
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンフィアVCSRPSA10こちらは直接PSA鑑定に出したワンオーナー品となります。状態の確認は鑑定番号からお調べ下さい。自宅保管、素人管理になります。画像をよく確認してからご購入検討お願い致します。PSA10でも小さな傷/線傷/凹み/白欠け/ホロ欠け等がある場合がございます。緩衝材に包んで梱包発送させて頂きます。すり替え防止の為返品、交換は致しません。よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定
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