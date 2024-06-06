ポケモンカード ニンフィアV CSR PSA10

ニンフィアVCSRPSA10こちらは直接PSA鑑定に出したワンオーナー品となります。状態の確認は鑑定番号からお調べ下さい。自宅保管、素人管理になります。画像をよく確認してからご購入検討お願い致します。PSA10でも小さな傷/線傷/凹み/白欠け/ホロ欠け等がある場合がございます。緩衝材に包んで梱包発送させて頂きます。すり替え防止の為返品、交換は致しません。よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定







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