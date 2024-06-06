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大明成化年製　香合　希少
商品番号 T35889302405
商品名

大明成化年製　香合　希少
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

明治期の日本製のものかと思われます。希少です。骨董品アンティーク中国陶器明治期骨董陶器香合
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