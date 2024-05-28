内田彩 Blu-ray「Hello!My Music-COLORS-」2枚組

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商品詳細
以下①と②に加えて特典ケースをお付けします。即購入可です。①「内田彩/AyaUchidaHello!MyMusic-COLORS-Roadto日本武道館」内田彩定価:￥7,027#内田彩#Bluray#Blu_ray#ブルーレイ#ミュージック声優としても活躍する内田彩が、“三十路記念イヤー”企画の集大成として、2016年8月13日に開催した日本武道館公演をの模様を映像化。これまでにリリースした全楽曲を披露している。②「内田彩/AyaUchidaHello!MyMusic-COLORS-海辺のVACATION」内田彩定価:￥7,027#内田彩#Bluray#Blu_ray#ブルーレイ#ミュージック声優アーティスト・内田彩の音楽活動に密着したテレビ番組をパッケージ化する第2作。沖縄で行なわれた写真集撮影の模様を中心に紹介するほか、ライヴやステージ裏の模様、未公開の特典映像も収める。
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