Nintendo　ゲームボーイアドバンス　エンジェリックレイヤー　限定カード付

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商品詳細
初動動作確認済み写真のものが全てになります。外箱は、多少角スレ等あります。ソフトは、多少スレ等あります。取説は、多少シワや汚れあります。状態は、写真にてご確認の上ご購入よろしくお願いいたしますm(__)mニンテンドー ゲームボーイアドバンス●機動天使 エンジェリックレイヤーAGB-002初回限定 カードゲームコレクション対応ホロカード3枚あり＊内部電池等はわかりかねます。0311ヤ
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