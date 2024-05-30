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Nintendo　ゲームボーイアドバンス　エンジェリックレイヤー　限定カード付
商品番号 A16281212360
商品名

Nintendo　ゲームボーイアドバンス　エンジェリックレイヤー　限定カード付
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 3,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初動動作確認済み写真のものが全てになります。外箱は、多少角スレ等あります。ソフトは、多少スレ等あります。取説は、多少シワや汚れあります。状態は、写真にてご確認の上ご購入よろしくお願いいたしますm(__)mニンテンドー　ゲームボーイアドバンス●機動天使　エンジェリックレイヤーAGB-002初回限定　カードゲームコレクション対応ホロカード3枚あり＊内部電池等はわかりかねます。0311ヤ
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