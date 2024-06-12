双有理幾何学　森重文　Janos Kollar 岩波書店

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商品詳細
「双有理幾何学」森重文/JanosKollar定価:￥4000#森重文#森_重文#JanosKollar#Janos_Kollar#本#自然／数学一度読んだ自宅保管品です。1ページ折れています。しおりの跡でヨレているページがあります。ページの折れ等、気になさらない方はお取引をお願いします。貴重な本です。
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