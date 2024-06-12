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双有理幾何学　森重文　Janos Kollar 岩波書店
商品番号 I90091657664
商品名

双有理幾何学　森重文　Janos Kollar 岩波書店
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

「双有理幾何学」森重文/JanosKollar定価:￥4000#森重文#森_重文#JanosKollar#Janos_Kollar#本#自然／数学一度読んだ自宅保管品です。1ページ折れています。しおりの跡でヨレているページがあります。ページの折れ等、気になさらない方はお取引をお願いします。貴重な本です。
http://narcologia.ru/goods/competitive429981.html
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